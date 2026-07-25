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Хутите атакуваха цели в Саудитска Арабия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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хутите атакуваха цели саудитска арабия
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И към Близкия изток - хутите обявиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия.

Според подкрепяните от Иран бунтовници, това е в отговор на удари на Рияд по цели в района на йеменското пристанище Ходейда. По информация на хутите, след тяхната атака е избухнал пожар в саудитския град Джизан. Властите в Рияд издадоха предупреждение за опасност в едноименната провинция. След 13 поредни нощи, в които Съединените щати атакуваха Иран, през изминалите часове удари не бяха обявени. Не е ясно на какъв етап са преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на огъня.

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