Хутите атакуваха цели в Саудитска Арабия

И към Близкия изток - хутите обявиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия.

Според подкрепяните от Иран бунтовници, това е в отговор на удари на Рияд по цели в района на йеменското пристанище Ходейда. По информация на хутите, след тяхната атака е избухнал пожар в саудитския град Джизан. Властите в Рияд издадоха предупреждение за опасност в едноименната провинция. След 13 поредни нощи, в които Съединените щати атакуваха Иран, през изминалите часове удари не бяха обявени. Не е ясно на какъв етап са преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на огъня.