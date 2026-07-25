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Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев

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Депутатът от „Демократична България“ обвини управляващите, че раздават публични средства на „наши си хора“, заяви, че страната няма нужда от „трети мандат на Радев“ и изключи обща президентска кандидатура с ГЕРБ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Депутатът от „Демократична България" Елисавета Белобрадова заяви в предаването „Денят започва", че парламентарната група е отказала да подкрепи решението за приемане на американска военна техника заради липсата на достатъчно информация от страна на изпълнителната власт. По думите ѝ формацията остава последователен поддръжник на стратегическото партньорство със съюзниците на България.

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Ние винаги сме били абсолютно неизменно за това България да бъде стратегически партньор с всичките си съюзници. Знаете, колко ние държим на нашето активно участие във всичките ни съюзи и като активен участник в НАТО."

Според Белобрадова обаче парламентът не е получил необходимата информация, за да вземе информирано решение.

„Демократична България като парламентарна група подкрепя единствено решение, което информирано може да вземе."

Белобрадова отправи остри критики към президента Румен Радев, като го обвини, че е прехвърлил политическата отговорност върху Народното събрание. По думите ѝ държавният глава не е предоставил на депутатите необходимата информация за проведените разговори, но е поискал парламентът да поеме отговорността. Тя заяви още, че мнозинството трябва само да носи политическата отговорност за решението. Белобрадова отхвърли твърденията, че „Демократична България" е в конфликт с управляващите по всички теми.

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Когато се взимат правилните решения и когато се работи за националния интерес на България, ние винаги ще подкрепяме."

Като примери тя посочи промените в Изборния кодекс и очакваните изменения в Закона за обществените поръчки. В същото време подчерта, че партията няма да подкрепя решения само защото са свързани със съюзническите отношения.

„Никой няма да може да си закачи Демократична България като някаква значка, само защото някъде пише Съединените американски щати или някъде пише думата „съюзници"."

Белобрадова коментира и думите на вицепремиера Иво Христов, който определил „Демократична България" като „партия с отпаднала необходимост".

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Най-голямата ирония, сарказмът и обидните думи са единствената отбрана на слабия. Когато си вицепремиер и отговаряш за управленската програма на „Прогресивна България“, когато отговаряш за демографията и семейството и не си свършил нищо до сега, единственото, с което оставаш е коментар за „Демократична България.“

Тя добави, че управляващите трябва да бъдат оценявани по резултатите си, а не по политическите си реплики. Според Белобрадова истинският въпрос не е противопоставянето между САЩ и Русия, а мястото на България в Европа. Тя отправи критики и към международното позициониране на служебното правителство. По думите ѝ България губи влияние на европейската сцена. Белобрадова защити предложението на „Демократична България" за по-нисък бюджетен дефицит и ограничаване на административните разходи.

„Ние предложихме вариант на бюджет със съкращаване на административни разходи, с дефицит от 3%."

Тя обвини управляващите, че са предпочели да увеличат разходите вместо да проведат реформи. Белобрадова отказа да коментира конкретни имена, но заяви, че прекаленото политизиране на кандидатите за президент не е добра идея.

„Когато политическите партии прекалено политизират фигурата на кандидатите за президент, това никога не е добра идея.“

По думите ѝ президентът трябва да бъде обединител.

Елисавета Белобрадова, „Демократична България“: „Истински вярвам, че президентът трябва да представлява целия български народ, независимо с какво мнозинство е избран. Поради тази причина, когато дойде времето, дали ще е г-н Гюров, защото ние работим изключително много с демократичния форум, в който са събрани експерти.“

Тя уточни, че в „Демократична България“ в момента се обсъждат преди всичко критериите за бъдещата кандидатура.

„В момента се обсъждат по-скоро критериите за това каква трябва да бъде кандидатурата.“

По повод евентуалното участие на Андрей Гюров Белобрадова заяви:

„Но господин Гюров трябва да вземе собственото си решение със собствения си инициативен комитет, който да го издигне и съответно той да оповести своята кандидатура. “

Според нея кандидатурата трябва да бъде издигната от широк кръг граждани.

Вижте целия разговор във видеото

#взима информирано #подкрепя решение #Елисавета Белобрадова #демократична българия

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