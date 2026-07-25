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И слънце, и превалявания в събота

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В сутрешните часове все още на отделни места, главно в Централна България и Рило-Родопската област, ще превалява. През деня от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, в по-голямата част от страната - до предимно слънчево време. След обяд на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и ще прегърми. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България - временно силен вятър от север-северозапад=

Максималните температури ще бъдат между 24° и 30°, в София - около 24°.

По Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и превалявания, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по най-южното крайбрежие - до около 4 бала, с височина на вълните до около метър.

В планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

В неделя ще е предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишат.

В понеделник също ще бъде слънчево, със следобедни превалявания в планините от Западна България. Със слаб до умерен вятър от запад-югозапад ще продължи да се пренася по-топъл въздух и температурите ще се повишат още.

Във вторник ще има и слънчеви часове, но и валежи, на повече места в Южна и Източна България.

В сряда ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-североизток и максимални температури между 30° и 35°.

#Прогноза за времето, #температури #новини в Метрото

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