Валежи и гръмотевици днес

В следобедните часове в много райони от страната ще има валежи и гръмотевици, по-интензивни на места – в Югозападна България и планините. Има условия и за градушка.

С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух, температурите ще започнат да се понижават и ще бъдат от 26 до 35°, в София – около 29°, а по Черноморието – между 24 и 28°. И там ще бъде много ветровито.

През нощта на места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

Утре над югозападните райони облачността ще остане значителна и на места там с прекъсване ще вали дъжд.

Над останалата част от страната сутринта ще бъде слънчево, около и след обяд – с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще са между 24 и 31°, в София – около 27°, по Черноморието – между 24 и 27°.

На морския бряг ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали.

В планините, главно в Рило-Родопската област и Средногорието, ще има валежи, в следобедните часове и гръмотевици. Вятърът ще е умерен и силен от североизток.

В събота и неделя ще бъде слънчево, с малка вероятност за валежи, а температурите ще останат почти без промяна.

Слънчево ще бъде и в понеделник, но температурите отново ще тръгнат нагоре. Във вторник ще бъде още малко по-топло, но над Западна България следобед и към вечерта на места ще превали и прегърми. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили.