БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Промяна на времето: Валежи с гръмотевици и относително захлаждане

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
промяна времето валежи гръмотевици относително захлаждане
Снимка: илюстративна
Слушай новината

В четвъртък от североизток ще нахлува относително по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в югозападните райони – до 35°, в София – около 29°. На много места в югозападните райони, Горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър.

По Черноморието облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат - максималните ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

През следващите дни до края на седмицата ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27° и 32°. В петък над Източна България и планините и планинските райони в Югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

През почивните дни вероятността за валежи е малка. В Западна България, в неделя и в Централна ще бъде слънчево, а над Източна ще има временни увеличения на облачността. В началото на следващата седмица ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат.

#кратко захлаждане #валежи и гръмотевици #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото
4
Премиерът Радев: В България няма място за фашистки изстъпления и...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона за обществени поръчки
6
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Времето

Валежи и гръмотевици през следващото денонощие
Валежи и гръмотевици през следващото денонощие
Слънчев уикенд ни очаква, в понеделник става още по-горещо Слънчев уикенд ни очаква, в понеделник става още по-горещо
Чете се за: 01:45 мин.
Опасно горещо време: Температурите ще бъдат между 33° и 38° Опасно горещо време: Температурите ще бъдат между 33° и 38°
Чете се за: 02:15 мин.
Горещо в сряда, относително захлаждане в четвъртък Горещо в сряда, относително захлаждане в четвъртък
Чете се за: 02:37 мин.
Опасно високи температури и днес Опасно високи температури и днес
Чете се за: 02:02 мин.
Жълт код за високи температури: 35 - 38° в 16 области Жълт код за високи температури: 35 - 38° в 16 области
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Слънчево затъмнение в Европа: Милиони наблюдаваха необичайното явление
Слънчево затъмнение в Европа: Милиони наблюдаваха необичайното явление
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Рядко слънчево затъмнение беше наблюдавано в Европа (СНИМКИ) Рядко слънчево затъмнение беше наблюдавано в Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път Млада жена загина в катастрофа на Софийския околовръстен път
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ) С бебе и дрога в колата: Столични полицаи задържаха наркодилър в кв. "Редута" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Приоритетите на властта до 2030 г.: Правителството прие...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Карълайн Левит напуска поста си на говорител на Белия дом
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Съдът в Пловдив пусна от ареста младежите, обвинени за побоя над...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Частично слънчево затъмнение беше наблюдавано от Видин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ