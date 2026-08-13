Промяна на времето: Валежи с гръмотевици и относително захлаждане

В четвъртък от североизток ще нахлува относително по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в югозападните райони – до 35°, в София – около 29°. На много места в югозападните райони, Горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър.

По Черноморието облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат - максималните ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

През следващите дни до края на седмицата ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27° и 32°. В петък над Източна България и планините и планинските райони в Югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

През почивните дни вероятността за валежи е малка. В Западна България, в неделя и в Централна ще бъде слънчево, а над Източна ще има временни увеличения на облачността. В началото на следващата седмица ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат.