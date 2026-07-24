Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е разпоредена проверка

Сигнали за насилие в детска ясла в столичния квартал Изток. Според родители и кмета на района - на записи от видеонаблюдението в една от групите се вижда как възпитателка удря, дърпа и влачи деца по пода. Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и МВР за случая. А директорката обясни, че на камерите не се виждат подобни действия от страна на възпитателката. Наш екип установи и друго нарушение - достъпът в яслата, когато бяхме там: беше напълно свободен.

Миналия четвъртък Ивайло и Лилия Пашкулеви прибират сина си от ясла като всеки друг ден. Тогава обаче забялзват наранявания по ухото на детето.

Лилия Пашкулева, майка на дете от яслата: „Забелязахме кръвонасядания по мидата на дясното ухо, след което се установи, че има наранявания на лявото, които не са били толкова ясно забележими за нас. Физическите травми, слава богу, вече са поотминали, няма нищо по серизно, но се притеснявам много от психическите травми, тъй като детето още същато вечер имаше много кошмари, много се будеше, видимо уплашен, категорично казва, че не иска да посещава градината. Цитирам неговите думи които са: „В градината госпожите бият и има чудовища.“

От началото на годината според майката е имало признаци, че детето е неспокойно.

Лилия Пашкулавеа, майка на дете от яслата: „Защото той правеше нощен терор по много дълго време през нощта, но нямаше нищо черно на бяло, нищо което да ни наведе, че това е факт, бяха просто предположения.“ Ивайло Пашкулев, баща на дете от яслата: „Записа сме поискали от самата директорка: „Вече мина една седмица, никой не ни извиква да покаже за какво става въпрос." Лилия Пашкулавеа, майка на дете от яслата: „Имам бегал разказ от директорката като тя споменаваше за дърпане, реално че детето не е слушало преди излизането сутрешното, което са искали да осъществят и тогава предполагам е изпуснал нервите си, не ми е обяснвал по какъв начин.“

По случая веднага започав проверка.

д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев": „На камерите се вижда как един от възпитателите дърпа ухото на едно от децата, хвърля го със стола на повече от два метра разстояние, друго влачи по пода за краката и така нататък.“ д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев": „Във рамките на няколко минути, над 4-5 пъти едно от децата бива малтретирано от въпросната възпитателка, другите - в същата смяна. Тоест говорим за отрязък от един работен ден." Елена Атанасова, директор на СДЯ „Проф. д-р Иван Митев“: „Аз не мога да дам никакво становище, защото разследвщите органи още изпълняват своята дейност, за да си извършат те самото разследване и след това имам право, но това което е написал районния кмет за това удряне и влачене по пода на няколко деца с това не съм съгласна, това не го е имало на камерите. Няма да има повече място в яслата, ако се докаже нейната вина.“

Родителите сигнализират и за още нещо, което ги притеснява.

Лилия Пашкулавеа, родител: „През повечето време е отключено, охрана няма, което за мен е категорично грешно.“ Ивайло Пашкулев, родител: „Може да се влезе без никакъв проблем, да се стигне до спалните помещения на децата. Няма никакъв контрол, няма никакъв човек, който да ги спре." Елена Атанасова, директор на СДЯ „Проф. д-р Иван Митев“: „След 16.00 часа вратата е отворена, за да влизат родителите, до 16.00 часа вратите са затворени, когато децата излизат навън да играят на площадките също вратите се заключват."

От районната администрация са взели решение от новата учебна година персонала в детските заведения в района да започне консултация с психолози.





