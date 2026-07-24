Мария Бакалова ще представя България пред света

Номинираната за "Оскар" българска актриса Мария Бакалова ще се включи доброволно в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света.

На среща с министъра Илин Димитров тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания.

СНИМКИ: МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Стартът на инициативата на Министерството на туризма бе даден от победителката в “Евровизия 2026” ДАРА и световния феномен в щангите Карлос Насар.