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13-та нощ на удари САЩ - Иран: Няма примирие без сделка за Ормузкия проток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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нощ удари сащ иран примирие без сделка ормузкия проток
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Съединените щати и Иран си размениха нова серия от удари за 13-та поредна нощ.

Американските военни съобщиха, че са атакували ирански военни командни центрове, складове за дронове, обекти за брегово наблюдение и военноморски сили. Целта - да се намали заплахата за преминаващите през Ормузкия проток. Иран отговори с нови атаки срещу американски военни бази в Йордания, Бахрейн и Кувейт. Иранският външен министър Абас Арагчи каза, че страната му няма да приеме прекратяване на огъня докато не бъдат изпълнени исканията й за управление на Ормузкия проток. Ислямската република настоява да събира такси за преминаване.

#няма примирие #САЩ -Иран #13-та нощ #на удари #без сделка #Ормузкия проток

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