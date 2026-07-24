13-та нощ на удари САЩ - Иран: Няма примирие без сделка за Ормузкия проток

Съединените щати и Иран си размениха нова серия от удари за 13-та поредна нощ.

Американските военни съобщиха, че са атакували ирански военни командни центрове, складове за дронове, обекти за брегово наблюдение и военноморски сили. Целта - да се намали заплахата за преминаващите през Ормузкия проток. Иран отговори с нови атаки срещу американски военни бази в Йордания, Бахрейн и Кувейт. Иранският външен министър Абас Арагчи каза, че страната му няма да приеме прекратяване на огъня докато не бъдат изпълнени исканията й за управление на Ормузкия проток. Ислямската република настоява да събира такси за преминаване.