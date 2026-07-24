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Тръмп обяви нови мита върху вноса на стоки от основни партньори, сред които Канада, Китай и ЕС

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 03:12 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Съединените щати обявиха нови мита върху вноса на стоки от всички свои основни търговски партньори, сред които Канада, Китай и Европейския съюз. Ставките варират от 10 до 12,5 процента и обхващат почти 100% от американския внос.

60 държави се събудиха тази сутрин с новината, че Доналд Тръмп е заменил изтичащите днес временни 10-процентни мита, наложени през февруари, с нови ставки. След като Върховният съд на САЩ определи част от предходните мита за незаконни, от администрацията на Тръмп използваха друг закон с аргумент, че страните не успяват да ограничат износа на стоки произведени с принудителен труд.

Министерство на търговията на Съединените щати: "Принудителният труд засяга над 27,6 млн. души по света и броят им продължава да се увеличава. Президентът Тръмп иска да изкорени съвременното робство, като изиска от търговските ни партньори да направят това, което Съединените щати правят: да прокарат забрани за внос и да гарантират, че стоки, произведени чрез тази ужасяваща практика, няма повече да бъдат предлагани."

Китай, за когото ще важи по-високата ставка от 12,5 процента не коментира твърденията за принудителен труд. Вашингтон обвинява Пекин, че държи представители на уйгурското малцинство в трудови лагери. Пекин отрича.

Лин Джиан, говорител на китайското външно министерство: "Позицията на Китай по икономическите и търговските въпроси между Китай и САЩ е последователна и ясна. Ние се противопоставяме на всякакви форми на едностранни мита. Митническата или търговска война не е в ничий интерес."

Първият дипломат на блока Кая Калас отхвърли обвинението за принудителен труд като несъстоятелно.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: "Ако сравните правата на работниците при нас и в САЩ, ще видите, че нашите служители имат право на платен отпуск и много по-добри условия на труд. Имаме сделка със САЩ и ние изпълняваме нашата част от ангажиментите си."

Ставките за отделните страни от Европейския съюз варират между 10 и 12,5%.

От новия митнически режим има и печеливши. Той възстановява изключенията за някои стоки като самолети и части за тях, генерични лекарства и диаманти.

Новината беше посрещната с отворени обятия в световната диамантена столица Антверпен. САЩ съставляват над 55% от световното потребление на диаманти и Белгия е основен износител.

#между 10 и 12,5% #Доналд Тръмп, нови мита #Китай #Канада #ЕС #новини в Метрото

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