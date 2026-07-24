Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща 12,5%

Нов епизод от търговската война на Доналд Тръмп. Съединените щати обявиха мита върху вноса за 60 свои търговски партньори. От Вашингтон изтъкнаха като аргумент неефективното прилагане на забраната за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Мярката ще засегне и някои продукти от Европейския съюз, които вече ще се облагат с 12,5%.

Точно в 7.00 сутринта – часът, в който изтече срокът на временните глобални мита в размер на 10%, новите ставки на Вашингтон влязоха в сила. Между 10 и 12,5% ще трябва да плащат едни от най-важните търговски партньори на Вашингтон, включително ЕС, Великобритания, Китай, Канада, Япония и Индия.

Преди това Върховният съд на Съединените щати определи част от предходните мита като незаконни. Сега от администрацията на Тръмп използваха друг закон с член за принудителния труд.

Министерство на търговията на Съединените щати: „Принудителният труд засяга над 27,6 млн. души по света и броят им продължава да се увеличава. Президентът Тръмп иска да изкорени съвременното робство, като изиска от търговските ни партньори да направят това, което Съединените щати правят: да прокарат забрани за внос и да гарантират, че стоки, произведени чрез тази ужасяваща практика, няма повече да бъдат предлагани.“

Мярката засяга и ЕС, който вече ще трябва да плаща 12,5%. Съгласно търговското споразумение, сключено между Вашингтон и Брюксел, максималният размер на митата не може да надхвърля 15%. Първият дипломат на ЕС Кая Калас заяви, че обвинението в използване на принудителен труд е несъстоятелно.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: „Това не може да бъде казвано по адрес на ЕС. Ако сравните правата на работниците при нас и в Съединените щати, ще видите, че нашите служители имат право на платен отпуск и много по-добри условия на труд. Имаме сделка със Съединените щати и ние изпълняваме нашата част от ангажиментите си. Дължим на бизнеса предвидимост и точно това им обещахме.“

За Канада, която с десетилетия имаше свободна търговия със Съединените щати, са обявени още по-високи мита – в размер на 50%, за които Тръмп намекна още преди дни. Американският президент обвини канадските власти в небрежност при овладяването на пожарите и пелената от дим, която обхвана няколко американски щата, включително Ню Йорк, където се игра финалът на Световното първенство по футбол.

Марк Карни, премиер на Канада: „Наясно сме с намерението на американската администрация да ни наложи едностранни мита. Водим интензивни преговори със Съединените щати и ще се борим да постигнем задоволителен резултат.“

За Бразилия новите мита идват седмици, след като от Вашингтон обложиха с 25% няколко от най-внасяните бразилски стоки, включително захар и мебели. Китай засега се въздържа от остри коментари. Вашингтон и Пекин взаимно си налагаха рекордно високи мита в месеците преди срещата на четири очи между Доналд Тръмп и Си Дзинпин.