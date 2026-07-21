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Тръмп с нови 50% мита върху вноса от Канада - засегнати са млечни продукти, вино и цимент

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Американският президент Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасяни от Канада. От Белия дом подчертаха, че мерките целят да бъде защитен американският бизнес.

Митата влизат в сила след 30 дни и ще засегнат продукти – от млечни изделия и вино до стикове за голф и цимент. Критичните минерали, електроенергията и рибата остават извън списъка. Миналата седмица Тръмп заплаши да наложи митата заради дима и замърсения въздух в американски градове, причинени от горските пожари в Канада. В указите обаче те не се споменават като причина. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху вноса на стомана, алуминий и мед от Канада, 35% върху канадския дървен материал и 25% върху автомобилните части.

#Доналд Тръмп #САЩ #мита #Канада

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