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Предупреждение за значителни валежи днес

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Предупреждение за значителни валежи днес. Ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 36°, в София – около 30°.

По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 25°, на север от Калиакра – около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по високите върхове - силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

През следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

И в сряда ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки. Повишена е вероятността в източните райони явленията да са временно интензивни и значителни по количество.

В четвъртък само на отделни места в източните и планинските райони ще превали и прегърми, но вятърът от северозапад ще се усили.

В петък и събота валежи отново ще има на повече места из цялата страна. Температурите ще се понижат още и максималните в цялата страна ще са под 30°.

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