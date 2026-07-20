Бившата световна шампионка по шахмат Юдит Полгар отказа да стане президент

Бившата световна шампионка по шахмат Юдит Полгар отказа предложението на унгарския премиер Петер Мадяр да поеме президентския пост, който остана вакантен след конституционни промени, приети миналата седмица.

Правомощията на президента Тамаш Шуйок бяха прекратени и негов приемник ще се избере от унгарския парламент. "Не чувствам, че имам силата да поема историческата отговорност да обединя разединена нация и следователно не мога да приема предложението", обяви г-жа Полгар в социалните мрежи.

Проевропейският премиер-консерватор Петер Мадяр обеща "смяна на режима" след 16-годишното управление на Виктор Орбан.

"Унгария се нуждае от единство, мир и президент, с когото всички унгарсци могат да се гордеят", изтъкна Мадяр.

Той дойде на власт през май и се ангажира да номинира човек от гражданското общество, способен да въплъти единството на нацията. Юдит Полгар навършва 50 след няколко дни. Тя е смятана за най-великата шахматистка на всички времена и остава единствената жена, класирала се сред 10-те най-добри играчи в света във всички категории.