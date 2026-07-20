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Проливен дъжд отложи срещата между Ботев Пловдив и Локомотив София с 24 часа

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Спорт
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По разпоредбите на Българския футболен съюз срещата се отлага с 24 часа.

Димитър Пенев
Снимка: Startphoto.bg
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Буря и проливен дъжд над Пловдив прекрати в 5-ата минута мача от 1-ия кръг на първенството по футбол между местния Ботев и Локомотив София.

Първоначално съдията Димитър Димитров от София прибра двата отбора заради проливния дъжд с идеята след подобряване на условията да поднови играта. Но дъждът не спираше, а след 13 минути престой в съблекалните, съдията и капитаните на двата отбора излязоха на терена, за да инспектират условията.

Дъждът не намаляваше, а топката не можеше да отскача от терена. След това реферът в консултация с делегата на срещата Станислав Вълков взе решение да сложи край на срещата.

По Наредбата на БФС за първенствата и турнирите мачът ще се поднови утре по същото време със същия начален час и със същите състави, които са напуснали терена в момента на прекратяването на срещата.

Срещата започна в насрочения час 21:30 часа, когато над града и стадион „Христо Ботев“ вече валеше много силно. Двата тима излязоха с фланелки в подкрепа на треньора на „червено-черните“ Любослав Пенев, но играха само пет минути, след като съдията Димитър Димитров взе решение да прибере двата отбора в тунела.

Причината е, че проливният дъжд беше съчетан с много силен вятър, вече става опасно време за здравето на играчите.

#Локомотив София #Ботев Пловдив

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