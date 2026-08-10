Якоб Нееструп: Вкарваме голове, но сме уязвими в защита

Старши треньорът на гръцкия Панатинайкос Якоб Нееструп заяви на пресконференцията преди утрешния мач с ЦСКА 1948 в турнира на УЕФА Лига на конференциите, че отборът му е готов да се представи подобрен в реванша, като същевременно подчерта, че „зелените“ осъзнават критичността на мача и се стремят към европейска приемственост.

След 1:1 миналата седмица в Атина, двата отбора ще си дадат среща утре от 20:30 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Датският треньор първоначално се фокусира върху необходимостта от подобряване на защитната функция на отбора, посочвайки, че Панатинайкос може да вкарва голове, но остава уязвим в защита.

„Вкарваме голове, но бих искал да постигаме повече, когато създаваме толкова много положения. Не съм доволен. В последния мач владеехме топката, но бяхме много уязвими. Имахме повече контрол от противника, но те правеха основните неща по-добре. Това е нещо, което трябва да поправим“, каза още той.

Позовавайки се на европейската история на Панатинайкос и важността на мача, Нееструп заяви, че всички в клуба знаят мащаба и традициите на отбора, но целта е да се създаде свой собствен път за тази генерация.

„Всички сме тук, защото Панатинайкос е огромен клуб и знаем неговата история. Гордеем се с постигнатото, но трябва да изградим настоящето и бъдещето на клуба. Идентичността на Панатинайкос е да се състезава в Европа и това е нашата цел. Знаем колко е важен мачът и искаме да се представим по-добре, отколкото в последните 60 минути на първия мач в Атина“, подчерта младият специалист.

Треньорът на „зелените“ разкри още, че Леви Гарсия, Сирил Десерс и Андрюс Тете са на разположение за утрешния мач, предлагайки още решения в офанзивната линия.

„И тримата са с нас, могат да играят. Имам одобрението на медицинския щаб на нашия тим. Леви Гарсия беше MVP на последните тренировки и е напълно готов. В първия мач ни липсваха решения от пейката, а утре ще ги имаме“, отбеляза още Нееструп.

На въпрос на български журналист дали ЦСКА 1948 има предимство, защото вече е започнал официалните си мачове в първенството, той не се съгласи.

„Не го виждам като предимство. В момента трябва да се съсредоточим само върху европейските мачове. Ако можех да избирам, бих предпочел да нямаме шампионатни мачове успоредно с квалификациите. Вярвам, че сме добре подготвени и готови“, каза наставникът.

Накрая датският треньор спомена натиска, който съпътства Панатинайкос, особено след значителното финансово подсилване на състава това лято.