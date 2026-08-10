Ливърпул си осигури услугите на Роналд Араухо

Ливърпул привлече официално защитника Роналд Араухо от Барселона с договор под наем до края на сезона, съобщават от английския футболен клуб. Британските медии спекулират, че сделката включва опция за откупуване на правата на бранителя за 47 милиона паунда.

We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance pic.twitter.com/RGfTzawvqR — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

Причина за трансфера на Араужо са контузиите в защитата. Джо Гомес получи мускулна травма в предсезонен мач, а тинейджърът Джовани Леони все още се възстановява от скъсани кръстни връзки. Жереми Жаке също има проблем, а това оставя Върджил ван Дайк като единствения здрав играч в центъра.

"Това беше правилният ход за мен, в този етап от кариерата ми. Ливърпул проявиха интерес и нещата се развиха наистина много, много бързо", каза Араужо.