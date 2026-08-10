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Славия с класика срещу Ботев Враца

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Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
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Първи успех за "белите" в Първа лига.

Славия с класика срещу Ботев Враца
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Славия постигна първи успех през новия сезон в Първа лига. Футболистите на Ратко Достанич сломиха Ботев Враца в мач от четвъртия кръг.

На стадион „Христо Ботев“ точни за „белите“ бяха Роберто Райчев и Васил Казлъджиев, който вкара два гола. „Зелените“ доиграха двубоя с човек по-малко, тъй като Иван Горанов бе изгонен след втори жълт картон и респективно червен.

След 17 минути игра се стигна до голямо разбъркване в наказателното поле на Славия, но опитите за гол на врачани бяха блокирани от защитата.

При изтичане на половин час игра Умаро Балде шутира от дистанция, но топката попадна в ръцете на Марин Орлинов.

В самото начало на втората част Преслав Боруков беше изведен на голова позиция, но вратарят Иван Андонов успя да отрази удара му.

Славия успя да поведе в резултата точно 11 минути след почивката. Емил Стоев центрира в наказателното поле, където Роберто Райчев с глава преодоля Марин Орлинов.

В 70-ата минута минута на двубоя Ботев Враца остана в намален състав на терена. Иван Горанов получи втория си жълт и съответно червен картон, след като позволи на Владимир Николов да му отнеме кълбото, а след това извърши нарушение срещу Роберто Райчев в опит да спре головото положение пред вратата. Марин Орлинов събори Николов при същата положение, след което получи контузия и беше заменен принудително от Любомир Василев.

В 82-ата минута Владимир Николов подаде за Васил Казълджиев. Резервата в състава на столичани премина покрай Любомир Василев и се разписа в празната врата.

В четвъртата минута на допълнителното време Казълджиев отново се възползва от неточност в защитата на домакините и оформи крайното 3:0.

Славия има пет точки и се намира в средата на таблицата, докато врачани са със само една точка.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #ПФК Славия

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