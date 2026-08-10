Александър Александров: Готови сме за всякакви сценарии

Александър Александров заяви, че в ЦСКА 1948 са готови за всякакви сценарии срещу Панатинайкос във втория мач от третия кръг в квалификациите за Лигата на конференциите. Отборът от Бистрица приема гърците утре от 20:30 часа, а неговият треньор смята, че съперникът е имал предимство.

На официалната пресконференция Александров сподели, че участникът в Първа лига го очаква тежък мач и по-труден от този в Атина.

"Панатинайкос имаше една седмица да се подготви за този мач и с това със сигурност имат предимство. Ние, дори и да въртим състава, се подготвяме мач за мач. След като свършихме с Панатинайкос, целта беше Локомотив София. След този мач мислехме за Панатинайкос, така че гърците имат предимство в подготовката за тази среща“, започна той.

"Все още не знаем с които футболисти ще започнем. Ще видим кои ще бъдат здрави, но като цяло имам идея кои трябва да бъдат титулярите. Ще видим утре дали сме готови. При нас всички са здрави и ще бъдем със същата група“, уточни наставникът.