Байерн започва преговори за нов договор с Хари Кейн

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще продължи договора си с германския шампион, съобщава The Times.

Преговорите между двете страни трябва да започнат през следващата седмица, когато английският национал се завърне от ваканцията си. Очакванията са условията по настоящия му контракт да не претърпят сериозни промени.

В момента Кейн получава около 25 милиона евро годишно и заедно с Джамал Мусиала е сред най-високоплатените футболисти в състава на Байерн.

33-годишният нападател премина в германския клуб през 2023 година от Тотнъм. Оттогава той е изиграл 147 мача във всички турнири, в които е отбелязал 146 гола и е направил 33 асистенции.

Настоящият договор на Кейн с Байерн е до лятото на 2027 година.