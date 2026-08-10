Рейнджърс привлече нидерландец

Шотландският футболен клуб Рейнджърс Глазгоу привлече крилото Куахиб Дриуеш от нидерландския ПСВ Айндховен с трансфер на стойност 6.5 милиона паунда, съобщава Sky Sports.

Английският Бърнли и испанският Селта Виго също проявяваха интерес към Дриуеш, който вкара 12 гола в 61 мача за ПСВ през миналия сезон, включително три в Шампионската лига. Той записа и десет асистенции.

Рейнджърс обаче е преборил съперниците за подписа на Дриуеш, който е бил желан лично от мениджъра Дерек Макинес.

Дриуеш, роден в Нидерландия, има мачове за националния отбор на Мароко до 23 години. На клубно ниво той е играл още за Хееренвеен и Екселсиор.