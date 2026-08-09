Комо привлече Трево Чалоба от Челси

Италианският футболен клуб Комо привлече защитника Трево Чалоба от английския Челси с договор за пет години. Финансовите детайли не бяха разкрити, но медиите на Острова спекулират със сума около 30 милиона евро и бонуси за правата на национала.

"Нямам търпение да пристигна в новия ми клуб, да усетя атмосферата на стадиона и да видя феновете. Ще давам всичко от себе си ежедневно, за да пишем история заедно", казва той в изявление, публикувано от Комо.

Чалоба, на 27 години, се разделя с Челси след 47 мача във всички турнири през миналия сезон, в който записа три гола и една асистенция. Неговото напускане е следствие от входящия трансфер на Максе Лакроа, който бе привлечен при "сините" от градския съперник Кристъл Палас.

Чалоба се присъединява към отбор, който бе напълно трансформиран под ръководството на треньора Сеск Фабрегас. Комо влезе в Серия "А" само преди две години, а през миналия сезон се класира за първи път в историята си в Шампионската лига.