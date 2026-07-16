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Комо е близо до привличането на Трево Чалоба

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Спорт
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Италианският клуб води финални преговори с Челси за трансфера на английския национал

Комо е близо до привличането на Трево Чалоба
Снимка: БГНЕС
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Комо е на крачка от привличането на защитника Трево Чалоба от Челси, съобщава Sky Sports.

Според информацията представители на двата клуба ще проведат среща, на която се очаква да финализират сделката за английския национал.

След две отхвърлени оферти Комо е близо до споразумение с Челси за трансфер на стойност 35 милиона евро, включително бонуси, обвързани с представянето на 27-годишния футболист.

Интерес към Чалоба проявяваше и Интер, но към момента изглежда, че защитникът ще продължи кариерата си в отбора, воден от Сеск Фабрегас.

Английският национал има един мач за представителния тим на Англия и е част от състава за Световното първенство, макар все още да не е записал игрови минути на турнира.

При евентуално осъществяване на трансфера Чалоба ще подсили Комо преди дебютното участие на италианския клуб в Шампионската лига, като ще донесе опит от турнира със своите 17 мача и един гол с екипа на Челси.

#Трево Чалоба #ФК Комо

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