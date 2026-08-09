Борусия Дортмунд победи Арсенал и спечели "Емирейтс къп"

Борусия Дортмунд спечели ежегодния приятелски турнир "Емирейтс къп", организиран от авиокомпанията със същото име.

За да вдигнат трофея, "жълто-черните" трябваше да победят домакина Арсенал и го направиха с 3:2. След края на срещата двата тима решиха да изпълнят и дузпи, при които обаче "артилеристите" бяха по-точни и ги взеха с 5:4.

Гостите от Дортмунд прекараха по-голямата част от мача пред собственото си наказателно поле, но организираха няколко чудесни контраатаки, при които наказаха доста пропускливата в днешния ден защита на Арсенал.

18-годишният Самуеле Инасио откри за Борусия още в седмата минута, а в 29-ата неговият набор Константинос Карецас покачи на 2:0 с много технично изпълнение от границата на наказателното поле. За младия грък срещата бе дебютна с екипа на Борусия.

До почивката Арсенал пропусна няколко отлични възможности за гол, като веднъж и гредата спаси гостите след шут на Виктор Гьокереш.

Натискът на домакините даде резултат в 54-ата минута, когато Итън Нуанери вкара от близка дистанция след центриране по земята на Христос Цолис, но само три минути по-късно още един тийнейджър - 19-годишният Жоан Гаду, вкара трети гол за Дортмунд, този път след центриране от корнер.

Арсенал върна надеждите си за обрат в 69-ата минута, когато Виктор Гьокереш реализира от дузпа, но играчите на Микел Артета така и не успяха да стигнат до такъв. Техен в 90-ата минута бе отменен заради засада, което запази успеха на Борусия.

Преди началото на мача феновете на Арсенал бяха зарадвани с появата на новото попълнение Бруно Гимараеш на терена на стадион "Емирейтс", но бразилският полузащитник не взе участие в мача.