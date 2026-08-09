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Ливърпул пропиля два гола аванс и загуби контролата с Монако на "Анфийлд"

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Загуба за Андони Ираола в домакинския му дебют

Александър Исак Ливърпул
Снимка: БТА
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Ливърпул допусна загуба с 2:3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон във Висшата лига на Англия.

Мърсисайдци имаха преднина от 2:0, но допуснаха обрат на собствения си стадион "Анфийлд". Срещата бе дебют за новия мениджър на "червените" Андони Ираола пред собствените им фенове.

Домакините откриха резултата в 16-ата минута чрез Раян Гравенберх, а в 29-ата минута шведският национал асистира на Флориан Вирц, който покачи на 2:0.

Монако намали изоставането си минута преди почивката с точен изстрел на Александър Головин от дузпа.

Десет минути след почивката Мика Биерет възстанови равенството в резултата, след което и двамата мениджъри промениха почти изцяло съставите си.

Така се стигна до 88-мата минута, в която германецът Парис Брунер донесе победата за Монако с трети гол.

На 16 август Ливърпул ще изиграе два контролни мача в рамките на няколко часа с италианския Комо, като това ще бъдат и последни проверки преди старта на новия сезон.

#Анфийлд

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