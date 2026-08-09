Даниел Малдини смени отбора в Италия

Каляри привлече полузащитника Даниел Малдини от Аталанта, обявиха официално от клуба. 24-годишният футболист ще прекара следващия сезон на „Сардиния“ под наем, като в договора е включена опция за откупуването му, която при изпълнението на определени условия ще стане задължителна.

Малдини е възпитаник на школата на Милан, където са оставили своя отпечатък и неговите баща и дядо – легендите Паоло и Чезаре Малдини. В началото на професионалната си кариера халфът игра под наем за Специя, Емполи и Монца.

През 2024 година Монца привлече Малдини за постоянно, а година по-късно той премина в Аталанта.

На международно ниво полузащитникът има мачове за националния отбор на Италия, за който дебютира през 2024 година.