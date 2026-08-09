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Трансферният прозорец на една половинка

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 07:42 мин.
Спорт
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В западните медии терминът WAGs е акроним, който се използва, когато се говори за съпруги ли приятелки на известни спортисти и футболисти, а поредната история на Стефан Георгиев можете да прочетете в линка.

Трансферният прозорец на една половинка
Снимка: Owen Dale/Instagram
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Запознати ли сте с термина WAGs? В западните медии това e акроним, който се използва, когато се говори за съпруги ли приятелки на известни спортисти и футболисти. Wives and Girlfriends. В ефата на информацията, в която всички искат да знаят и виждат всичко, не е случайно, че в Интернет-пространството блика и гъмжи от материали, свързани именно с половинките на популярните фигури. Някои истории, като следната, разказана в детайли от BBC, наистина са любопитни от гледна точка на нестандартното ежедневие, което тези жени имат.

Оуен говореше по телефона непрекъснато със своя агент, докато бяха в последните седмици на своята бременност. Общо взето ме изчакаха да родя и той веднага отиде да играе под наем“ – това са спомените на Джесика Бюмонт от дните преди най-съкровенното събитие в житова на всяка двойка. Тя е приятелка на Оуен Дейл. Футболист, който отива да играе в Портсмут няколко часа, след като става баща. За тези от вас, които не знаят – Портсмут се намира на южния бряг на Острова – на около 200 мили от Конгълтън, където по онова време живеят Оуен и Джесика. „Откакто сме заедно, сме се местили 5 пъти за 5 години. Трябва да съм подготвена за всичко по време на трансферния прозорец. Но най-вече – за пътуване и смяна на жилището.

Началото на тази история е през 2021, когато Дейл е преотстъпен от Блекпул в Порстмут. Клубовете в Англия имат възможността два пъти в годината да продават, купуват или отдават под наем свои състезатели – през януари и през лятото. И ако в миналото някои играчи са успявали да се установят в един град и клуб за огромна част от кариерите си, то днес определено не е така. Джесика среща Оуен, когато той все още играе в Крю Аликзандра. После идва трансферът в Блекпул. „Не заживях с него, защото е футболист. Просто си допаднахме и беше много приятно.“ – отново си спомня Бюмонт, която съвсем скоро след това ще трябва да приеме, че несигурността по отношение на локацията и адреса, където живееш, е част от битието.

Преминаването в Блекпул е под наем за 6 месеца с опция за закупуване след това. С други думи – когато жената вече е бременна, тя не знае къде точно ще живее в първите дни след раждането на сина им Шавиер. Блекпул решава да подпише с Дейл, но веднага го отдава под наем. Както вече разбрахме – на другия край на държавата в Порстмут. Това не е рядко явление – идеята е по-младите футболисти да трупат повечко опит и игрово време. Точно преди да дойде новината за преминаването в Портсмут, младото семейство е купило къща в Конгълтън – достатъчно близко до семейството на Джесика, което живее в Стоук он Трент и на удобна дистанция до Блекпул. Младите родители прекарват в новото си жилище ... една нощ. Очевидно десетчасово пътуване от Порстмут до Конгългън в единствения почивен ден на футболиста не е особена опция, така че скоро след това къщата е отдадена под наем. А Джесика напуска работата си. Следва право и работи в кантора тогава, преди да излезе в майчинство. В първите седмици след раждането на Шавиер жената остава при родителите си, докато Оуен разглежда нови апартаменти в Порстмут, показвайки й ги през FaceTime и видео-разговори.

Тази история вероятно е споходила много млади семейства, в които мъжът се занимава с футбол. Но преместването на другия край на страната далеч не слага край на кариерните метаморфози на играча. Футболистът, който в момента е на 27 години, играе почти постоянно в третото ниво на английския футбол – в Лига 1. Два пъти е бил и едно равнище нагоре – в Чемпиъншип, когато носи фланелките на Блекпул и Оксфорд Юнайтед. През последния сезон той записа 28 мача в Плимут, а сега е свободен агент и не е подписвал договор с нито един клуб. Много от неговите трансфери са се случвали в последния ден от трансферния прозорец и той самият признава, че се чувства „задължен на семейството си заради постоянните жертви, които прави в името на неговото развитие и кариера“.

През 2021 живеят в Конгълтън (или поне си мислят, че ще останат там), докато Оуен е в Блекпул. През 2022 е в Портсмут. През 2023 отново се връща в Блекпул. През 2024 е в Оксфорд Юнайтед. През 2025 в Уигън Атлетик. През 2026 в Плимут. Предстои нови дестинация и човек смело може да предположи, че Джесика вече може да работи не като правен сътрудник, а като брокер. Извън кръга на шегата - младата жена бързо се ориентира какво се случва и започва да разказва премеждията си в социалните мрежи, използвайки популярни хаштагове като #wag и #waglife. Постепенно Бюмонт превръща постоянното преместване на съпруга си в своя професия, колкото и невероятно да звучи това. „Научих се да не се привързвам емоционално към нито едно място. В крайна сметка това е неговият професионален път и аз съм свикнала с този начин на живот.

Във Висшата лига играчите печелят огромни суми, но положението в ниските нива на английската футболна пирамида далеч не е толкова безоблачно и розово. Когато все още е под наем в Порстмут, клубът, който притежава правата му – Блекпул – изпада и макар Оуен да не е играл и една минута в злополучния сезон, неговата заплата веднага е намалена. Друг акцент от несигурността, разбира се, са децата. Шавиер вече е на 5 години и започва да доближава училищна възраст. Безконечните пътувания едва ли са особено препоръчителни. На бял свят вече е и двумесечната му сестра Ета, която един ден трудно би назовала откъде точно е родом.

Някои връзки са по-особени. Футболът ти гарантира всичко друго, но не и скучен живот.

#Джесика Бюмонт #Оуен Дейл

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