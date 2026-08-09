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ФИФА заподозря подкопаване на нейния авторитет

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Спорт
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Спекулациите и инсинуациите не трябва да се представят като факти. гласи част от изавлението на организацията.

фифа заподозря подкопаване нейния авторитет
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ФИФА заяви, че опитът за подкопаване на авторитета на организацията и на нейния президент Джани Инфантино е планиран. Това се казва в изявление на Световната футболна централа.

Вчера "Телеграф" съобщи, че УЕФА е платила шестцифрено обезщетение на служителка, замесен в романтична връзка с Инфантино, докато той е бил генерален секретар на европейската организация.

Изданието днес посочва, че УЕФА може да започне разследване срещу Инфантино заради случая.

Все по-ясно е, че има планиран и продължаващ опит от страна на някои да подкопаят авторитета на ФИФА и на нейния президент. Тези, които нямат подкрепата на членовете на ФИФА, не трябва да се стремят да постигнат чрез обвинения, инсинуации или дезинформация това, което не могат да постигнат чрез установените демократични процеси на ФИФА. Последните новини включват необосновани твърдения и очевидно неверни такива относно ФИФА и нейния президент. Спекулациите и инсинуациите не трябва да се представят като факти, а повторението не прави твърдението вярно“, се казва в изявление на федерацията.

Президентът на ФИФА е посветил повече от 30 години от професионалния си живот на европейския и световния футбол, допринасяйки за значителни промени в играта и по-специално за разширяване на достъпа, ресурсите и възможностите в световния футбол. Промяната неизбежно оспорва установените интереси, но несъгласието с тази промяна не може да оправдае усилията за подкопаване на демократичния мандат на президента на ФИФА или институцията, която той е избран да ръководи“, добавят от ФИФА, цитирани от ДПА.

ФИФА приветства легитимния контрол. Но контролът не е лиценз за изопачаване на факти, засилване на необосновани подозрения или създаване на разсейващи фактори, предназначени да подкопаят напредъка. Когато съобщението са неточни или подвеждащи, ФИФА ще ги оспори директно и енергично. Отговорността на ФИФА е към нейните 211 асоциации-членки и към футбола по целия свят. Няма да бъдем разсейвани или отклонявани от укрепването на организацията, от това да работим за нашите асоциации-членки и да продължим работата по превръщането на футбола в наистина глобален. Нашият фокус остава твърдо върху тази мисия и сме по-решени от всякога да я изпълним“, завършва изявлението.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино

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