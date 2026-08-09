ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември

ЦСКА ще се опита да задържи ентусиазма, натрупан след добрите резултати в квалификациите на Лига Европа. Съставът на Христо Янев ще спори със Септември в мач от четвъртия кръг на Първа лига, който ще стартира от 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Очаква се Христо Янев да направи промени по състава и да даде почивка на част от своите титуляри. Почти сигурно ще играе Васил Каймаканов, за когото се чуват отлични отзиви и се възлагат големи надежди. Въпреки промените, победата над Септември влиза в графата "задължителни", независимо от предстоящия реванш с Макаби Тел Авив от третия кръг пресявките на втория по сила турнир на УЕФА. В редиците на „армейците“ контузиите са сведени до минимум. Единственият футболист, който изпитва проблеми и най-вероятно ще пропусне срещата, е Тамиму Уору.

От своя страна Симао Фрейташ не обмисля да прави промени по състава на септемврийци, независимо от загубата срещу Левски с 0:3 на „Герена“. От както е започнал сезона в Първа лига, Септември все още няма победа. Столичният тим записа равенство с Арда и загуби от Локо Пловдив (1:2) и Левски (3:0). В последните 2 контроли преди началото на кампанията съумя да победи Хебър (2:1) и записа поражение от Лудогорец (1:0).

Два часа по-рано във Варна Лудогорец ще има тежък тест срещу Черно море. "Моряците" буквално са опряни до стената още от самото начало на сезона - нямат победа в първите три кръга, като спечелиха само точка при гостуването на Ботев Враца. От друга страна програмата им е много кошмарна - след Лудогорец предстоят мачове с ЦСКА 1948 и ЦСКА. Поредни загуби в тази серия може да усложнят много ситуацията в тима на Илиан Илиев.

Лудогорец пристига във Варна след рядко срещан провал в Европа, но в Първа лига тимът е безгрешен - 3 от 3. Новият треньор Томас Райс започва постепенно да влиза в час с атмосферата в българския футбол. През седмицата Лудогорец върна Станислав Иванов на Арда, но сега се очаква във Варна да дебютира новото звездно попълнение на тима Хосам Абделмагид.