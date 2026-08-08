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Александров: При нас няма титуляри и резерви, решаваме за конкретния мач кой профил на футболисти ни е нужен

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Спорт
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Треньорът на ЦСКА 1948 с коментар след победата над Локо София.

Александър Александров - Алвеша
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА 1948 спечели заслужено срещу Локомотив (София) в мач от четвъртия кръг на Първа лига. "Червените", все още участници в евротурнирите, влизаха в час през първото полувреме, но през второто нанизаха три попадения и стигнаха до победа с 3:1.

"Знаехме, че ще бъде труден мач. На две тренировки сме тази седмица, пътувахме, възстановявахме, бяхме на отделни групи. Казах на момчетата, че е много важно да не ни поведат до 40-ата минута, когато ще влезем в ритъм. Точно това се случи, изиграхме силни 60 минути и заслужено победихме", заяви треньорът Александър Александров.

"При нас няма титуляри и резерви, просто решаваме за конкретния мач кой профил на футболисти ни е нужен. Ще продължаваме по същия начин. Още преди сезона казах, че не искам да говорим много, а да го правим на терена и да трупаме точки. Ще видим дали наистина ще бъдем фаворити за първите места", каза още той.

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#ПФК ЦСКА 1948

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