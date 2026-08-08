ЦСКА 1948 продължава без загуба и загря за Панатинайкос с 3:1

ЦСКА 1948 продължава силното си начало на сезона, след като постигна убедителна победа с 3:1 като гост на Локомотив (София) в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. „Червените“ записаха трети успех в първенството и вече имат 10 точки, което им отрежда второто място във временното класиране – на две зад лидера Левски.

Успехът идва само няколко дни преди важния реванш с Панатинайкос в Лигата на конференциите. През седмицата ЦСКА 1948 измъкна равенство 1:1 при гостуването си в Гърция, а в четвъртък от 20:30 часа двата отбора ще определят кой ще продължи към плейофния кръг.

Локомотив започна по-активно и създаде първите по-опасни положения. Още в осмата минута Спас Делев отправи първия точен удар в мача, а малко по-късно Алекс Божев трябваше да се намесва и след изстрел на Красимир Станоев. Най-чистата възможност за домакините обаче се откри пред Димитър Костадинов. Той бе оставен непокрит в близост до вратата и засече с глава центриране, но Божев отново бе на мястото си.

ЦСКА 1948 отговори с няколко свои атаки, а Мамаду Диало пропусна отлична възможност да открие резултата. Флориан Кребс намери нападателя на далечната греда, но останал сам срещу вратата от няколко метра Диало стреля встрани. При повторенията останаха съмнения за засада, но тъй като ударът не намери целта, ситуацията не бе разглеждана допълнително.

След почивката „червените“ заиграха по-уверено и поведоха в 53-ата минута. Петър Витанов направи отличен пробив по левия фланг, преодоля двама съперници и центрира към Елиаш Франко. Защитникът бе точен с глава и отбеляза първия си гол за сезона.

Александър Александров реагира с четворна смяна само седем минути по-късно, а едно от новите лица скоро се оказа в центъра на събитията. В 73-ата минута Фредерик Масиел пресира Мартин Величков при връщане на топката към вратаря. Стражът я изрита право в тялото на нападателя, след което тя рикошира и влетя в мрежата за 2:0.

Локомотив опита да се върне в мача, но Марк-Емилио Папазов не успя да намери целта с далечен удар, а Адил Тауи също тества Божев. Вратарят на гостите обаче продължи да бъде стабилен.

В 88-ата минута Масиел сложи окончателно точка на спора. Нападателят се възползва от нова възможност и реализира второто си попадение в мача, с което направи резултата 3:0.

Локомотив все пак стигна до почетен гол в заключителните секунди, оформяйки крайното 1:3, но това не промени изхода от двубоя.

Така ЦСКА 1948 записа трети успех от началото на сезона и може да насочи вниманието си към големия европейски сблъсък с Панатинайкос.