БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА 1948 продължава без загуба и загря за Панатинайкос с 3:1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

„Червените“ записаха трети успех в първенството и вече имат 10 точки, което им отрежда второто място във временното класиране – на две зад лидера Левски.

ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА 1948 продължава силното си начало на сезона, след като постигна убедителна победа с 3:1 като гост на Локомотив (София) в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. „Червените“ записаха трети успех в първенството и вече имат 10 точки, което им отрежда второто място във временното класиране – на две зад лидера Левски.

Успехът идва само няколко дни преди важния реванш с Панатинайкос в Лигата на конференциите. През седмицата ЦСКА 1948 измъкна равенство 1:1 при гостуването си в Гърция, а в четвъртък от 20:30 часа двата отбора ще определят кой ще продължи към плейофния кръг.

Локомотив започна по-активно и създаде първите по-опасни положения. Още в осмата минута Спас Делев отправи първия точен удар в мача, а малко по-късно Алекс Божев трябваше да се намесва и след изстрел на Красимир Станоев. Най-чистата възможност за домакините обаче се откри пред Димитър Костадинов. Той бе оставен непокрит в близост до вратата и засече с глава центриране, но Божев отново бе на мястото си.

ЦСКА 1948 отговори с няколко свои атаки, а Мамаду Диало пропусна отлична възможност да открие резултата. Флориан Кребс намери нападателя на далечната греда, но останал сам срещу вратата от няколко метра Диало стреля встрани. При повторенията останаха съмнения за засада, но тъй като ударът не намери целта, ситуацията не бе разглеждана допълнително.

След почивката „червените“ заиграха по-уверено и поведоха в 53-ата минута. Петър Витанов направи отличен пробив по левия фланг, преодоля двама съперници и центрира към Елиаш Франко. Защитникът бе точен с глава и отбеляза първия си гол за сезона.

Александър Александров реагира с четворна смяна само седем минути по-късно, а едно от новите лица скоро се оказа в центъра на събитията. В 73-ата минута Фредерик Масиел пресира Мартин Величков при връщане на топката към вратаря. Стражът я изрита право в тялото на нападателя, след което тя рикошира и влетя в мрежата за 2:0.

Локомотив опита да се върне в мача, но Марк-Емилио Папазов не успя да намери целта с далечен удар, а Адил Тауи също тества Божев. Вратарят на гостите обаче продължи да бъде стабилен.

В 88-ата минута Масиел сложи окончателно точка на спора. Нападателят се възползва от нова възможност и реализира второто си попадение в мача, с което направи резултата 3:0.

Локомотив все пак стигна до почетен гол в заключителните секунди, оформяйки крайното 1:3, но това не промени изхода от двубоя.

Така ЦСКА 1948 записа трети успех от началото на сезона и може да насочи вниманието си към големия европейски сблъсък с Панатинайкос.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив София #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
1
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
2
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване
3
Падналият дрон край Кардам: Украйна увери, че не е атакувала...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във въздушното ни пространство (ОБЗОР)
5
Бурни политически реакции след нахлуването на военен дрон във...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
6
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
3
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Жълт код за високи температури в 5 области утре
5
Жълт код за високи температури в 5 области утре
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Български футбол

ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември
ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември
Александров: При нас няма титуляри и резерви, решаваме за конкретния мач кой профил на футболисти ни е нужен Александров: При нас няма титуляри и резерви, решаваме за конкретния мач кой профил на футболисти ни е нужен
Чете се за: 01:15 мин.
Любослав Пенев: Не бяхме далеч от равния резултат Любослав Пенев: Не бяхме далеч от равния резултат
Чете се за: 01:15 мин.
Левски получи глоба от УЕФА Левски получи глоба от УЕФА
Чете се за: 00:37 мин.
Локомотив Сф приема ЦСКА 1948 в търсене на първи успех в Първа лига Локомотив Сф приема ЦСКА 1948 в търсене на първи успех в Първа лига
Чете се за: 02:40 мин.
Хулио Веласкес: Не сме супергерои - всичко постигаме с много труд Хулио Веласкес: Не сме супергерои - всичко постигаме с много труд
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ