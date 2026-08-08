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Локомотив Сф приема ЦСКА 1948 в търсене на първи успех в Първа лига

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Спорт
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От 19:00 часа ЦСКА 1948 гостува на Локо София в "Надежда", а Дунав Русе приема Арда Кърджали от 21:15.

Локомотив София - ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
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Два мача ще се изиграят днес, 8 август от 4-ия кръг на Първа лига.

От 19:00 часа ЦСКА 1948 гостува на Локомотив София в "Надежда" преди предстоящия реванш с Панатинайкос в Лигата на конференциите, а Дунав Русе приема Арда Кърджали от 21:15.

Отборът от Бистрица направи силен двубой в Атина и резултатът 1:1 отваря перфектна възможност да се класира за плейофите на третия по сила европейски турнир. От тази ситуация може да се възползва Локомотив София. Отборът на Любо Пенев няма победа до момента - две равенства и една загуба. Сега обаче има идеална възможност да спечели първата си победа. Не е изключено треньорът Александър Александров да пусне голяма част от резервите, за да запази основните футболисти за двубоя с гърците. Голямото предимство на "железничарите" е в атаката. Освен звездата на тима Спас Делев, Любо Пенев разполага с още три опции - Николас Пенев, новото попълнение Мигел Тавареш и Димитър Костадинов. И тримата са в добра форма, като Пенев блесна в мача срещу Славия, а Костадинов в първия мач срещу Ботев Пд.

В другия мач новакът Дунав приема в Русе Арда. Тимът от Кърджали започна колебливо сезона - 1 победа, 1 равенство и 1 загуба. Загубата дойде от ЦСКА 1948 в много напрегнат мач в Бистрица. Победата бе над Славия у дома, а равенството срещу Септември. Засега треньорът Александър Тунчев трудно може да сглоби отбор след напускането на няколко основни футболисти. От своя страна Дунав е на последно място без спечелена точка. Но класирането е заблуждаващо, защото тимът има ужасна програма - игра срещу Левски, ЦСКА и Лудогорец. Точно срещу Левски и ЦСКА тимът показа добър футбол, отбеляза и гол. Срещу "червените" дори откри резултата с много красив гол. Така сега идва моментът, в който играчите на Емануил Луканов да покажат, че през този сезон няма да са статисти и ще играят сериозна роля в Първа лига.

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