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Американска авантюра за Сержи Роберто

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Спорт
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Испанецът също ще продължи своята кариера в Мейджър Лийг Сокър.

Американска авантюра за Сержи Роберто
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Лос Анджелис Галакси привлече испанския ветеран Сержи Роберто, съобщиха от клуба от Мейджър Лийг Сокър.

Роден в Испания, Роберто прекара първите си 18 сезона в Барселона, преди да се премести в Италия, за да играе два сезона с Комо. Роберто не само помогна на Барселона да спечели 25 трофея, но и опитът му беше в основата на това Комо да се класира за Шампионската лига.

34-годишният футболист е отбелязал 21 гола с 43 асистенции в 473 мача в кариерата си, откакто за първи път излезе на терена за Барселона през сезон 2010-2011. Той има и 11 двубоя за националния отбор на Испания.

„Роберто е бил ключов футболист на някои от най-великите отбори от своето поколение и разбира не само какво е необходимо, за да се побеждава, но и какво означава да си в печеливш отбор“, каза генералният мениджър на Галакси Уил Кунц.

Тимът на Галакси е на две точки от място в плейофите в Западната конференция, като остават 15 мача до края на редовния сезон.

#Мейджър Лийг Сокър (МЛС) 2026 #Лос Анджелис Галакси #Сержи Роберто

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