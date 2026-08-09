Реал Мадрид не трепна срещу унгарци в Будапеща

Реал Мадрид победи с 2:1 унгарския Ференцварош в приятелска среща, която се игра на стадион "Групама Арена" в Будапеща.

Феновете на домакините трябваше да видят как любимците им допускат по един гол и през двете полувремена, но бяха и зарадвани от гола на Кенан Кордо, с който бе оформен крайният резултат.

Реал откри в 41-вата минута след заучено изпълнение на корнер, което остави защитника Марио Ривас непокрит и 19-годишният бранител вкара за 0:1.

Футболистите на старши треньора Жозе Моуриньо удвоиха аванса си в 49-ата минута, когато точен от близка дистанция бе нападателят Карлос Еспи.

Ференцварош отговори мигновено и в 57-мата минута бившият играч на Сарагоса и Атлетик Билбао Кенан Кордо намали на 1:2, засичайки центриране от десния фланг.

До края на мача домакините имаха възможности и да изравнят, но Андрий Лунин се справи с всички опасности пред вратата си.

В игра за Реал през второто полувреме се появи звездата на отбора Винисиус Жуниор, който тази седмица поднови договора си с клуба. За Ференцварош, който продължава да играе в квалификациите на европейските клубни турнири, в игра се появиха общо 27 играчи, което значително и накъса ритъма на срещата през втората част.