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Интер надви Ювентус в зрелищно дерби в Пърт

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Спорт
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„Нерадзурите“ все още не познават вкуса на поражението, докато за Ювентус това бе първа загуба след три поредни успеха в контролите.

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Интер записа нова победа в предсезонната си подготовка, след като надви големия си съперник Ювентус с 2:1 в контролна среща, играна в австралийския град Пърт.

„Нерадзурите“ бяха по-добрият отбор през по-голямата част от двубоя и стигнаха до по един гол във всяко от полувремената. Ювентус успя да върне едно попадение пет минути преди края, което направи заключителните минути доста по-напрегнати.

Интер поведе в 20-ата минута. Анже-Йоан Бони получи топката по левия фланг и пусна ниско подаване към Федерико Димарко, който с прецизен удар намери долния ъгъл на вратата и остави Микеле ди Грегорио без шанс за намеса.

Тимът на Кристиан Киву продължи да контролира случващото се на терена, а в 62-ата минута увеличи преднината си. Резервата Анди Диуф се включи отлично от втора позиция и с плътен изстрел с десния крак направи резултата 2:0. При попадението Ди Грегорио също можеше да се намеси по-добре, тъй като ударът бе отправен от близко разстояние и попадна директно в тялото му, но въпреки това топката се озова в мрежата.

Ювентус не се отказа и в 85-ата минута върна интригата. Франсиско Консейсао се измъкна зад защитата на Интер и останал очи в очи с вратата, намали изоставането на „бианконерите“ на 1:2.

До края обаче Интер запази преднината си и записа четвърта победа в четвъртата си проверка от лятната подготовка. „Нерадзурите“ все още не познават вкуса на поражението, докато за Ювентус това бе първа загуба след три поредни успеха в контролите.

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