Брайтън прати полузащитник в Елче

Полузащитникът на Брайтън Факундо Буонаноте ще играе за испанския Елче този сезон, което е четвъртият престой под наем за аржентинския плеймейкър, откакто се присъедини към клуба от Висшата лига през януари 2023-а, съобщава АП.

21-годишният Буонаноте, който подписа с Брайтън от Росарио Сентрал, беше отдаден под наем на Лестър за сезон 2024-2025, а през миналата кампания носеше екипите на Челси и Лийдс. Буонаноте игра редовно за Лестър, но имаше проблеми с получаването на минути както в Челси, така и в Лийдс.

„Факундо е талантлив млад играч, който продължава да се развива, откакто се присъедини към клуба. Сега ще има възможност да играе редовно футбол в една от най-добрите лиги в Европа“, каза спортният директор на английския тим Майк Кейв.

Елче завърши 15-и в Ла Лига миналия сезон.

Буонаноте дебютира за Аржентина през 2023-а срещу Индонезия и игра отново за състава през 2024-а срещу Салвадор. Той не беше част от отбора за Световното първенство тази година.