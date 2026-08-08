Магнес Аклиуш: Нетърпелив съм да нося фланелката на ПСЖ и да продължа да се развивам в този велик клуб

Магнес Аклиуш, който официално вече е част от състава на шампиона Пари Сен Жермен от четвъртък, изрази гордостта си в изявление, публикувано от клуба.

Той се завръща у дома, девет години след като напусна региона Ил дьо Франс и се присъедини към Монако.

24-годишният Аклиуш подписа петгодишен договор с Пари Сен Жермен. Френският национал, който наскоро игра на световното първенство със „сините“, заяви, че е „нетърпелив да носи тази фланелка, да продължи да се развива в този велик клуб и да даде всичко от себе си, за да защитава цветовете на ПСЖ пред феновете му“.

„Подписването с Пари Сен Жермен е огромен източник на гордост. Израснал съм в региона Ил дьо Франс, присъединяването ми към такъв престижен клуб означава толкова много за мен и моето семейство. Бих искал да благодаря на президента Насер Ал-Хелаифи, Луис Кампос и Луис Енрике за доверието, което ми гласуваха, както и на всички, които ме подкрепяха до ден днешен“, каза Аклиуш, който ще носи номер 11.

Бившият играч на Монако вече участва в първата си тренировка с отбора в петък.

В изявлението си, новото попълнение на парижани отдаде почит и на Монако, клуба от детството си, който той смята за „второ семейство“. Аклиуш записа 139 мача за клуба от княжеството, отбелязвайки 23 гола.

„Този ​​клуб вярваше в мен, преди да стана някой. Никога няма да го забравя. Днес не е сбогуване, а благодаря. Без Монако нямаше да бъда това, което съм днес“, написа той.