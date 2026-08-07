Лукаку е на изхода от Наполи, Фенербахче и клубове от Саудитска Арабия следят ситуацията

Бъдещето на Ромелу Лукаку в Наполи остава неясно, след като белгийският нападател е все по-близо до раздяла с италианския клуб. Според информации от Италия 33-годишният таран не влиза в основните планове на старши треньора Масимилиано Алегри за новия сезон, а ръководството на шампионите е готово да се раздели с него срещу оферта от около 10 милиона евро.

През последните дни Лукаку беше свързван с трансфер в американския Атланта Юнайтед, но интерес към него има и от Турция. Според турския журналист Дорук Тигемер нападателят отново е бил предложен на Фенербахче, след като подобна възможност е била обсъждана и през зимния трансферен прозорец, както и преди около месец.

До момента обаче официални преговори между Фенербахче, Наполи и представителите на футболиста не са започнали.

Сериозен интерес към белгийския национал проявяват и клубове от Саудитска Арабия. Именно офертите от Близкия изток могат да се окажат решаващи за бъдещето на голмайстора, който има договор с Наполи до лятото на 2027 година, но се очаква да напусне още през настоящия трансферен прозорец след разочароващ в индивидуален план сезон.