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Кристиан Киву: Всички ще искат да свалят Интер от върха на Серия А

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Спорт
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Наставникът на шампионите очаква още по-сериозна конкуренция през новия сезон и подчерта, че всеки съперник ще бъде допълнително мотивиран срещу „нерадзурите“

Кристиан Киву: Всички ще искат да свалят Интер от върха на Серия А
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Интер Кристиан Киву очаква сериозни изпитания пред отбора през новия сезон, след като "нерадзурите“ влизат в кампанията като действащи шампиони на Италия.

"Все още не съм мислил кои ще бъдат основните ни съперници. Старите познати отбори със сигурност ще ни създадат много проблеми. Всички искат да предизвикат италианските шампиони. Те ни виждат като отбора, който трябва да бъде победен“, заяви Киву пред La Gazzetta dello Sport.

45-годишният специалист пое Интер през лятото на 2025 година, а през юни тази година клубът удължи договора му до лятото на 2028-а, демонстрирайки доверие в работата му.

Под ръководството на румънския наставник Интер направи впечатляващ сезон 2025/26, в който събра 87 точки и триумфира с титлата в Серия А. Освен шампионската корона, миланският гранд спечели и Купата на Италия, затвърждавайки доминацията си на вътрешната сцена.

Киву е убеден, че новият сезон ще бъде още по-оспорван, тъй като всички съперници ще бъдат пределно мотивирани да свалят Интер от върха на италианския футбол.



#Интер ФК #Кристиан Киву

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