Гранада се раздели с Люка Зидан по взаимно съгласие

Гранада официално обяви раздялата си с вратаря Люка Зидан. Двете страни са прекратили договора по взаимно съгласие, слагайки край на двугодишния престой на стража в испанския клуб.

"Клубът благодари на Люка Зидан за неговата всеотдайност през последните два сезона и му желае успех в бъдещите му професионални начинания“, написаха от Гранада в официалното си изявление.

28-годишният вратар, който е син на легендарния Зинедин Зидан и юноша на Реал Мадрид, се присъедини към Гранада през лятото на 2024 година. За този период той изигра общо 45 мача с екипа на клуба.

През септември 2025 година Люка Зидан промени спортното си гражданство и избра да представлява националния отбор на Алжир. Той беше титулярен вратар на африканския тим по време на световното първенство през 2026 година, където Алжир отпадна на 1/16-финалите след поражение с 0:2 от Швейцария.

След раздялата с Гранада вратарят вече е свободен агент и ще може да търси ново предизвикателство в кариерата си.







