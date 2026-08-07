Атлетико Мадрид започна преговори с Тотнъм за капитана Кристиан Ромеро

Атлетико Мадрид е започнал преговори с Тотнъм за привличането на капитана на „шпорите“ Кристиан Ромеро, съобщава Sky Sports. Двата клуба вече са обсъдили финансовите параметри на евентуална сделка, макар официална оферта все още да не е отправена.

Аржентинският национал отдавна е сред основните трансферни цели на Диего Симеоне, а според информацията се очаква централният защитник да напусне Тотнъм до края на летния трансферен прозорец.

Интерес към Ромеро проявява и Интер, но италианският гранд първо трябва да реализира продажби, за да осигури необходимите средства за трансфера. Според Sky Italia високата трансферна сума и възнаграждението на защитника правят евентуална сделка сериозно предизвикателство за "нерадзурите“.

По информация на Sky Sports Арсенал също е проучвал възможността да привлече Ромеро, но интересът така и не е прераснал в конкретни преговори, тъй като Тотнъм не е имал намерение да продава капитана си на пряк конкурент във Висшата лига.

Атлетико вече работи и по освобождаването на място в състава си. Защитникът Матео Руджери е близо до трансфер в Астън Вила, а Науел Молина се очаква да премине в Рома, което би улеснило привличането на Ромеро.

28-годишният бранител подписа нов договор с Тотнъм през миналото лято, валиден до 2029 година, когато получи и капитанската лента. Въпреки това бъдещето му в Северен Лондон остава неясно, а наставникът Роберто Де Дзерби вече намекна, че няма да спира нито един футболист, който желае да поеме по нов път в кариерата си.







