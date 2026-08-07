Байерн Мюнхен продължава без грешка в контролите след успех над Астън Вила

Байерн Мюнхен записа поредна победа в предсезонната си подготовка, след като се наложи с 2:1 над Астън Вила в контролна среща, играна в Хонконг.

Баварците поведоха с попадение на Ким Мин-Жае, а след това новото попълнение Луис Диас удвои аванса на германския шампион. Английският тим върна едно попадение чрез Жоао Гомеш, който се разписа при дебюта си с екипа на носителя на Лига Европа, но това не бе достатъчно, за да избегне поражението.

Така Байерн остава без загуба в летните си контроли и продължава уверено подготовката си за новия сезон. До старта на официалните мачове тимът има още две проверки – срещу РБ Лайпциг в двубоя за „Телеком Къп“ на 15 август и срещу Хайденхайм три дни по-късно.

За Астън Вила следващото изпитание вече ще бъде официално. На 12 август английският клуб ще се изправи срещу Пари Сен Жермен в мача за Суперкупата на Европа, който ще се проведе в Залцбург.