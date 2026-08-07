Първоначалната оферта на Барселона за Родри е била отхвърлена от Манчестър Сити

Първоначалната оферта на Барселона за звездата на Манчестър Сити Родри на стойност 45 милиона евро, плюс 10 милиона допълнителни бонуси, е била отхвърлена от английския клуб, твърди испанският вестник Sport.

По-рано Сити бе поставил граница от 65 милиона евро пред другия кандидат за испанския национал - Реал Мадрид, като все още се придържа към тази минимална цена, въпреки че оставя място за преговори.

Самият Родри обаче може да изиграе ключова роля в преговорите, тъй като от договора му остава само година и се смята, че вече е дал одобрение за трансфер.

„Отношенията между двата клуба са добри и се очаква през настоящия уикенд двете страни да постигнат окончателно споразумение за финализиране на сделката“, пише Sport.