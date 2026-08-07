Турция не се шегува

Не бяха нужни особено много часове, след като се разпространи новината, че бившата вече звезда на Ливърпул Мохамед Салах ще премине в Трабзонспор, за да започнат привържениците на тима да се събират на сериозни тълпи в очакване на своя нов месия. По принцип в южната ни съседка са свикнали с подобни гръмки, шумни, бомбастични трансфери, но може би египтянинът – двукратен шампион с мърсисайдци във Висшата лига и победител в Шампионската лига от 2019 – задминава всичко, което сме виждали досега в Турция. Салах не кацна в Трабзон, а избра за първа своя дестинация в страната Истанбул. Въпреки това той беше посрещнат като герой от феновете на новия си клуб. Кордонът премина през мегаполиса, съпровождан от хиляди знамена в цветовете на Трабзонспор. От ръководството на отбора помолиха запалянковците да сдържат емоциите си. Дали бяха послушани? Разбира се, че не. Факли, димки, светлини! В града пристигаше футболно величие!

Мохамед Салах няма да играе в Шампионската лига, което едва ли е чак такъв проблем. Трабзонспор участва в квалификациите за Лига Европа, така че клубните турнири не са съвсем изоставени. По лицето не египтянина беше изписана първична радост и задоволство, че е направил правилен избор за следваща стъпка в кариерата си. Салах дори се включи доста дейно в едно от най-обичаните скандирания на феновете на Трабзонспор, успешно контролирайки емоциите на тълпата и дирижайки умело самия рефрен.

През годините в Турция пристигаха чудесни играчи, натрупали огромна слава. Играч от калибъра на Салах напълно разбираемо увеличава вниманието към местното първенство. Особено като отчетем и факта, че той не подписа с Галатасарай, Фенербахче или Бешикташ, каквито слухове също имаше. Избра Трабзон. Да си припомним други знакови сделки, случвали се през годините в страната.

През септември 2024 в Истанбул пристигна Виктор Осимен. Сагата беше забележителна, но това по никакъв начин не отне от аурата на нападателя или от очакванията на феновете на Галатасарай, които виждаха в лицето на нигерийската бивша звезда на Наполи своя футболен спасител. Осимен беше свързван с най-големите клубове на Стария континент и заради възрастта, в която се намираше.

През 2009 един трансфер преобръща всичко в столицата. С Анкарагюджю подписва английският нападател Дарайъс Васел. Стрелецът вече има във визитката си престои в Астън Вила и Манчестър Сити и в Турция той е посрещнат с почести, които сам определя по-късно в интервю като „подходящи за фигура като Нелсън Мандела“. В негова чест и за благополучие в жертва е принесена и една коза.

Осем месеца след като отбелязва един от най-важните голове в историята на Челси – изравнителното попадение във финала на Шампионската лига срещу Байерн през 2012, Дидие Дробга каца в Истанбул. Слизайки от частния си джет, котдивоарецът вижда море от хора, което иска да го зърне. Той вече ще носи фланелката на Галатасарай. Дълго след като нападателят е представен пред многолюдната публика на „Али Сами Йен“, хората остават на стадиона, за да скандират името на своя нов любимец. Шестте му гола до края на сезона в първенството (напомням, че той пристига през втората част на сезона), помагат на Чим Бом да спечели титлата с 10 точки пред втория Фенербахче.

Споменавайки „фенерите“, те също има с какво да се похвалят в тази насока. През 2015 екипът на тима е облечен от друга видна фигура от миналото на Висшата лига – Робин ван Перси. Точно както Салах и нидерландецът прави остър завой от Англия към Турция и продължава кариерата си на другия край на континента. По време на 45-минутния воаяж от летището до стадиона на Фенербахче, автомобилът на ван Перси е съпровождан навсякъде от обезумели от радост запалянковци. „Виждал съм доста през годините, но никога не съм срещал подобно чудо“ – казва новият номер 11 на отбора. Нидерландецът бележи 36 гола в 87 срещи за турския гранд. Фенербахче може спокойно да твърди, че има и сериозен треньорски опит с най-големите в бранша. През 2024 в тима пристигна самият Жозе Моуриньо. Специалните посрещания на летището не са запазена марка само за играчите, те могат да бъдат провокирани и от наставници, особено ако самите те са ... Специални.