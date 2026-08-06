Винисиус остана верен на Реал Мадрид

Реал Мадрид сложи край на всички спекулации около бъдещето на Винисиус Жуниор, след като официално обяви подновяването на договора на бразилската звезда до лятото на 2032 година.

Новият контракт обвързва 26-годишния национал на Бразилия с „кралския клуб“ за още пет сезона, след като досегашното му споразумение беше валидно до юни 2027 година. През последните месеци Винисиус неведнъж беше свързван с евентуален трансфер, като сред клубовете, проявяващи интерес, беше и английският шампион Арсенал.

„Реал Мадрид и Винисиус Жуниор постигнаха споразумение за удължаване на договора на футболиста до 30 юни 2032 година. През последните сезони той се утвърди като един от най-важните играчи в един от най-успешните периоди в историята на клуба“, се казва в официалното съобщение на мадридчани.

От пристигането си от Фламенго през 2018 година Винисиус изигра ключова роля за успехите на Реал, като до момента има 128 гола и 100 асистенции с белия екип.

Испанските и британските медии съобщаваха за продължителни преговори между двете страни, докато Арсенал внимателно следеше ситуацията с надеждата да привлече бразилеца.

По време на престоя си на „Сантиаго Бернабеу“ Винисиус спечели две титли в Шампионската лига, три шампионски трофея на Испания и още редица отличия, превръщайки се в една от емблемите на отбора.

През новия сезон той ще работи за първи път под ръководството на Жозе Моуриньо, който се завърна начело на Реал Мадрид през юни. Португалският специалист пое отбора след разочароваща кампания, в която „белите“ останаха втори в Ла Лига зад Барселона, отпаднаха на четвъртфиналите в Шампионската лига и приключиха сезона без значим трофей.

Подновяването на договора на Винисиус е поредният важен ход в активната лятна селекция на Реал. До момента мадридчани привлякоха Ян Диоманде, Бернардо Силва, Ибрахима Конате, Марк Кукурея и Дензъл Дъмфрис в стремежа си да изградят още по-конкурентен състав за новия сезон.