БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Винисиус остана верен на Реал Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Новият контракт обвързва 26-годишния национал на Бразилия с „кралския клуб“ за още пет сезона.

Винисиус
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид сложи край на всички спекулации около бъдещето на Винисиус Жуниор, след като официално обяви подновяването на договора на бразилската звезда до лятото на 2032 година.

Новият контракт обвързва 26-годишния национал на Бразилия с „кралския клуб“ за още пет сезона, след като досегашното му споразумение беше валидно до юни 2027 година. През последните месеци Винисиус неведнъж беше свързван с евентуален трансфер, като сред клубовете, проявяващи интерес, беше и английският шампион Арсенал.

„Реал Мадрид и Винисиус Жуниор постигнаха споразумение за удължаване на договора на футболиста до 30 юни 2032 година. През последните сезони той се утвърди като един от най-важните играчи в един от най-успешните периоди в историята на клуба“, се казва в официалното съобщение на мадридчани.

От пристигането си от Фламенго през 2018 година Винисиус изигра ключова роля за успехите на Реал, като до момента има 128 гола и 100 асистенции с белия екип.

Испанските и британските медии съобщаваха за продължителни преговори между двете страни, докато Арсенал внимателно следеше ситуацията с надеждата да привлече бразилеца.

По време на престоя си на „Сантиаго Бернабеу“ Винисиус спечели две титли в Шампионската лига, три шампионски трофея на Испания и още редица отличия, превръщайки се в една от емблемите на отбора.

През новия сезон той ще работи за първи път под ръководството на Жозе Моуриньо, който се завърна начело на Реал Мадрид през юни. Португалският специалист пое отбора след разочароваща кампания, в която „белите“ останаха втори в Ла Лига зад Барселона, отпаднаха на четвъртфиналите в Шампионската лига и приключиха сезона без значим трофей.

Подновяването на договора на Винисиус е поредният важен ход в активната лятна селекция на Реал. До момента мадридчани привлякоха Ян Диоманде, Бернардо Силва, Ибрахима Конате, Марк Кукурея и Дензъл Дъмфрис в стремежа си да изградят още по-конкурентен състав за новия сезон.

#ФК Реал Мадрид #Винисиус Жуниор

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Европейски футбол

Рубен Аморим: В Милан целта винаги е титлата
Рубен Аморим: В Милан целта винаги е титлата
Енцо Мареска иска Енцо Фернандес за наследник на Родри в Манчестър Сити Енцо Мареска иска Енцо Фернандес за наследник на Родри в Манчестър Сити
Чете се за: 01:10 мин.
Футболната федерация на Албания оттегли подкрепата си за Джани Инфантино Футболната федерация на Албания оттегли подкрепата си за Джани Инфантино
Чете се за: 02:35 мин.
Президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес поиска оставката на Джани Инфантино Президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес поиска оставката на Джани Инфантино
Чете се за: 02:50 мин.
Първоначалната оферта на Барселона за Родри е била отхвърлена от Манчестър Сити Първоначалната оферта на Барселона за Родри е била отхвърлена от Манчестър Сити
Чете се за: 01:00 мин.
Аржентина и Мексико подкрепиха Джани Инфантино, докато продължават борбите и разногласията във ФИФА Аржентина и Мексико подкрепиха Джани Инфантино, докато продължават борбите и разногласията във ФИФА
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия Сушата създаде проблем за много от плаващите къщи в Нидерландия
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ