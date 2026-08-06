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УЕФА остава твърда: Европейските отбори продължават бойкота на турнирите на ФИФА

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Спорт
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Централата на Александър Чеферин заяви, че условията за отмяна на ветото не са изпълнени и подчерта, че доверието към президента на ФИФА Джани Инфантино остава загубено

УЕФА остава твърда: Европейските отбори продължават бойкота на турнирите на ФИФА
Снимка: AP Photo
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УЕФА потвърди, че европейските национални отбори няма да участват в турнирите, организирани от ФИФА, докато не бъдат изпълнени поставените от централата условия. Позицията на европейската футболна конфедерация остава непроменена въпреки проведената среща на ФИФА в Рабат и последвалото писмо на световната централа до всички 211 национални федерации.

В официално изявление УЕФА припомни, че европейските асоциации са поставили две основни условия за прекратяване на бойкота – окончателно оттегляне на предложенията за приватизация на водещите турнири на ФИФА и гаранции, че подобни инициативи няма да бъдат предприемани отново.

"Тези условия не са изпълнени“, заявиха от организацията, ръководена от Александър Чеферин.

От УЕФА допълниха още, че позицията им по отношение на президента на ФИФА Джани Инфантино също остава непроменена.

"Още в изявлението си от събота УЕФА ясно посочи, че е загубила доверие в ръководството на Джани Инфантино. Тази позиция остава в сила. Фактът, че служители на ФИФА са изразили подкрепа за президента, не променя по никакъв начин нашето становище“, се казва още в позицията на европейската футболна централа.

Така напрежението между УЕФА и ФИФА продължава да се задълбочава, а европейската конфедерация остава категорична, че без сериозни промени в управлението и гаранции за бъдещето на международните турнири няма да промени своята позиция.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Джани Инфантино #УЕФА

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