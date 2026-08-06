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Саудитският Ал Ахли подписа с треньора Марино Пушич

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Пушич подписа договор до 2028 г.

Саудитският Ал Ахли подписа с треньора Марино Пушич
Снимка: БТА
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Саудитският футболен тим Ал Ахли назначи Марино Пушич за нов старши треньор, който да замени напусналия в посока Нюкасъл Юнайтед Матиас Яйсле, съобщиха от азиатския шампион.

Пушич, който изведе Шахтьор Донецк до титлата в Украйна през 2024 година, подписа договор до 2028-а.

54-годишният специалист ръководи отбора от ОАЕ Ал Джазира миналия сезон през първия си треньорски период в региона на Персийския залив. Той помогна на Твенте да си осигури промоция в Ередивизи през 2019-а, а като помощник-треньор на Фейенорд спечели титлата в Нидерландия през 2023 година.

С Матиас Яйсле начело Ал Ахли пък триумфира два пъти в Шампионската лига на Азия.

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#Марино Пушич #Ал Ахли

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