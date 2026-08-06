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Лионел Меси вече е голмайстор номер 1 в историята на Купата на лигата в САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Лионел Меси вече е голмайстор номер 1 в историята на Купата на лигата в САЩ
Снимка: БТА
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Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на Купата на лигата в САЩ, след като отбеляза две попадения при победата на своя Интер Маями срещу мексиканския Сан Луис.

Аржентинската звезда вече има 14 гола в 12 мача в турнира, като изпревари габонския нападател Денис Буанга, който има 13 попадения.

Начало на атаката за първия гол на Меси даде новото попълнение на Интер Маями Каземиро.

Меси се завърна на терена в събота, като влезе като резерва през второто полувреме на мача между Интер Маями и Кълъмбъс Крю (2:2) в Меджър Лиъг Сокър. Арженитенецът поднови тренировки с американския си отбор десет дни след загубата на националния му отбор срещу Испания на финала на Световното първенство.

#Лионел Меси

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