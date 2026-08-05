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Европейските лиги обявиха война на ФИФА: Няма да приемем нови турнири без реформа в управлението

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Спорт
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Организацията разкритикува остро управлението на Джани Инфантино и заяви, че ще блокира всякакви бъдещи промени в международния календар, докато не бъдат гарантирани правата на всички заинтересовани страни

Европейските лиги обявиха война на ФИФА: Няма да приемем нови турнири без реформа в управлението
Снимка: AP Photo
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Асоциацията на Европейските професионални футболни лиги (European Leagues) отправи остра критика към ФИФА и обяви, че няма да подкрепя разширяването на съществуващи турнири или създаването на нови международни надпревари, докато не бъдат извършени сериозни реформи в управлението на световната футболна централа.

Повод за позицията стана решението на президента на ФИФА Джани Инфантино да се откаже от спорния проект FIFA Forward Enterprise, който предвиждаше продажба на дял от търговските права върху най-големите турнири на организацията.

От Европейските лиги определиха отказа като „единствения логичен изход“, но подчертаха, че случаят е разкрил сериозни проблеми в начина, по който ФИФА взема решения.

"Огромното отхвърляне на тази опасна идея и непрозрачният процес зад нея повдигат сериозни въпроси относно управлението, вътрешната култура и процеса на вземане на решения във ФИФА“, се посочва в официалната позиция на организацията.

От асоциацията настояват световната централа да прекрати едностранните действия, които според тях засягат интересите на националните първенства, клубовете, футболистите и привържениците.

"ФИФА не трябва да продължава да взема едностранни и разрушителни решения, които противоречат на интересите на лигите, клубовете, играчите и феновете. Необходима е реформа, която да гарантира, че всички заинтересовани страни ще имат официален глас при определянето на бъдещето на футбола“, заявиха още от European Leagues.

Организацията припомни и официалната си жалба до Европейската комисия, внесена през октомври 2024 година, като определи последните събития като доказателство за системни проблеми в управлението на ФИФА.

В заключение Европейските лиги заявиха категорично, че до въвеждането на правно обвързващи механизми за участие на всички заинтересовани страни няма да подкрепят нито разширяване на настоящите турнири, нито създаването на нови състезания под егидата на ФИФА.

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#Световна футболна централа (ФИФА) #Асоциация на европейските футболни лиги

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