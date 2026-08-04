Лионел Меси дари 80 000 евро за възстановяването на районите, пострадали от пожарите край Мадрид

Лионел Меси направи дарение в размер на 80 000 евро за възстановяването на района Сиера Оесте в област Мадрид, който беше тежко засегнат от опустошителните горски пожари. Новината беше обявена от председателя на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо.

"Мадридчани се надяваме скоро да посрещнем Меси и да му отдадем заслужените аплодисменти“, написа Аюсо в социалната мрежа X, като благодари на аржентинската футболна легенда за проявената солидарност.

Дарението ще подпомогне възстановяването на инфраструктурата, природните територии и икономическата дейност в района, където пожарите унищожиха близо 30 000 хектара. Властите вече създадоха специална платформа за набиране на средства, чрез която граждани и компании могат да подпомогнат пострадалите общини.

Това не е първата значима благотворителна инициатива на Меси. Чрез фондацията си, създадена през 2007 година, той редовно финансира проекти в сферите на здравеопазването, образованието и спорта. Сред най-големите му дарения са средства за болници по време на пандемията от COVID-19, помощ за пострадалите от наводненията във Валенсия, както и хуманитарни кампании на УНИЦЕФ за деца, засегнати от природни бедствия и военни конфликти.