Ерве Ренар се завръща начело на Кот д'Ивоар след повече от десетилетие

Френският специалист Ерве Ренар официално беше назначен за селекционер на националния отбор на Кот д'Ивоар, съобщиха от футболната федерация на африканската държава. 57-годишният треньор наследява на поста Емерс Фае и се завръща начело на „слоновете“ повече от десет години след първия си престой.

Ренар вече води националния тим на Кот д'Ивоар в периода 2014–2015 година, когато изведе отбора до титлата в турнира за Купата на африканските нации.

За последно французинът беше начело на националния тим на Тунис по време на световното първенство това лято, след като замени Сабри Ламуши след тежкото поражение от Швеция в първия мач на шампионата. Сега пред него стои задачата отново да върне Кот д'Ивоар сред водещите сили на африканския футбол.